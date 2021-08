Bares e cafés de Bragança alinham em Rota do Cocktail para atrair clientes

A fim de ajudar o sector da restauração a reerguer-se, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) lançou um novo desafio aos associados.

A entidade convidou os bares e cafés da cidade a integrarem a Rota do Cocktail, que arrancou na quinta-feira da semana passada e termina no dia 21, este próximo sábado.

A entidade brigantina, que tem proposto vários “desafios” aos associados, numa tentativa de regressar à normalidade que tínhamos como realidade, propôs aos dez espaços que aderiram que criassem um cocktail, que de alguma forma identificasse a casa e atraísse clientes, tendo por base uma oferta diferenciadora.

O Biblioteca Café, prestes a atingir a maioridade, é um dos espaços que integra a rota. Por lá pode beber-se o Forest Colada, um cocktail à base de côco e frutos silvestres, em que, por ser batido com gelo, o rum pouco se sente. Só no primeiro dia foram vendidos dez exemplares da bebida criada. Um verdadeiro “sucesso”, que esta a “sair bem”, sobretudo, à noite. “Está muito calor, por isso, as pessoas tendem a estar na piscina ou no Azibo, não se notando muito movimento. Contudo, à noite as esplanadas começam a ser muito procuradas. A Rota do Cocktail vem ajudar nesse sentido, até porque as pessoas procuram lugares onde beber algo de diferente”, esclareceu o proprietário, António Paiva, que acrescentou ainda que o espaço, no que toca a esta oferta, começou a mudar desde que aderiu à “Cocktail Week”, criada em 2019, pela ACISB, como forma de celebrar a bebida e dar formação na área da cocktailaria aos profissionais interessados. “Temos perto de duzentos estabelecimentos em Bragança, se todos servirmos águas, cafés e sumos, tanto faz ir a um como a outro já que acabamos por ser todos iguais”, justificou o proprietário sobre o interesse na “especialização” na área da cocktailaria, o que ajuda a que o café seja agora “mais procurado”.

Aberta em 2019, numa das zonas mais nobres da cidade, junto à Praça da Sé, a Marron – Oficina da Castanha também integra a rota. O espaço é dedicado a vários produtos que enaltecem este fruto de Outono e, segundo o proprietário, João Campos, é uma forma de potenciar a venda dos produtos que compõe este cocktail. “Tentou-se fazer algo que ajude ao consumo dos nossos vinhos e licores”, referiu.

Se a adesão for boa, o que o proprietário perspectiva que assim aconteça, o cocktail, que leva leva licor de castanha, vinho branco DOC de Trás-os-Montes, castanha em calda, creme de castanha e chantilly, “vai manter-se na carta da casa”.

A iniciativa, que se revela de “grande importância”, ajuda a que o espaço seja mais procurado por estes dias, não fosse Agosto o mês de excelência para o acolhimento de emigrantes e turistas. “Os meses de Julho e Agosto já no ano passado foram fortes. Este ano há mais emigrantes e turistas de outras nacionalidades. Em 2020 sobrevivemos graças ao turismo nacional”, rematou João Campos.

Segundo Anabela Anjos, da ACISB, o objectivo da rota, que passa por “fomentar o consumo” e “dar a conhecer casas que algumas pessoas ainda não conhecem”, serve ainda para que os profissionais da área ponham em prática os conhecimentos que já adquiriram com as formações. “Isto é o começo daquilo que pode ser, no futuro, um grande projecto”, salientou Anabela Anjos.