Bastonário da Ordem dos Médicos prevê "colapso" da saúde no interior

O bastonário da ordem dos médicos, Miguel Guimarães e o Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, António Araújo, estiveram ontem em Bragança, onde falaram dos problemas identificados no sector da saúde na região nomeadamente carência de médicos em várias especialidades nas unidades de local de saúde do nordeste, os “poucos” incentivos à fixação de médicos no interior e a idade avançada dos médicos de família dos centros de saúde.