Bebés nascidos em 2016 em Vimioso receberam cheque de mil euros

Mesmo não tendo as condições ideais para acolher os bebés e, apesar de muitos jovens casais continuarem a sair de Vimioso em busca de oportunidades de emprego, a autarquia continua a considerar fundamental o incentivo à natalidade.

Exemplo disso é a oferta de um cheque no valor de mil euros a cada bebé do ano. Os 26 bebés, nascidos em Vimioso, em 2016 receberam, na passada quarta-feira o respectivo cheque e um cabaz com artigos de puericultura.