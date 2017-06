O candidato do Partido Socialista à câmara municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, que desde Setembro de 2016 é director clínico do serviço de ortopedia no centro Hospitalar do Algarve, deverá deixar o cargo já no próximo mês devido às obrigações relativas à campanha eleitoral para as autárquicas de 1 de Outubro.