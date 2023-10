Biblioteca de Miranda do Douro voltou a abrir ao público

A biblioteca, que está instalada no antigo Convento dos Frades Trinos, datado do século XV, fechou em Dezembro do ano passado, por falta de condições. À época, a este jornal, a presidente da câmara, Helena Barril, explicou que havia várias infiltrações, que estavam a pôr em causa a segurança dos utilizadores e dos funcionários da biblioteca. Agora, o espaço volta a ter condições para a sua adequada utilização. “A biblioteca abriu após a conclusão das obras de requalificação e de melhoria de eficiência energética, que era isso que estava em falta há alguns anos. Tivemos, primeiro, a coragem de a encerrar porque, de facto, não tinha condições para assegurar um bom serviço público e, depois, tivemos que a manter encerrada durante todo o processo de obra mas, agora, está reaberta e devolvida à população e a quem nos visita, já com as condições que gostaríamos que tivesse e que agora tem”, explicou a autarca. A empreitada foi realizada com fundos da própria câmara, sendo que esta “era uma obra necessária” e não se podia continuar a “adiar” mais. “Tomámos esta iniciativa de a fazer funcionar mas com as condições que a biblioteca, que está num espaço lindíssimo, um edifício antigo, nos merecia e merece. Uma vez que é um equipamento aberto ao público temos que garantir condições para que as pessoas se sintam confortáveis”, rematou Helena Barril. A Biblioteca Municipal foi inaugurada em 2005 e desde então nunca sofrera obras. “Não podíamos continuar a

ouvir as queixas dos técnicos e funcionários e fingir que não era nada connosco”, frisou ainda a presidente da câmara de Miranda do Douro. No período em que a biblioteca esteve fechada para obras os técnicos que ali trabalham foram transferidos para o arquivo municipal. O espaço abriu na segunda-feira da semana passada. A reabertura da biblioteca esteve prevista para o dia 10 de Julho, feriado municipal de Miranda do Douro, mas o espaço abriu apenas aquele dia, a propósito das comemorações. Definitivamente abriu agora.