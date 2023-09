Bicicletas compartilhadas, eléctricas e gratuitas voltaram a Bragança

O projecto Xispa, um sistema gratuito de uso de bicicletas partilhadas, arrancou em 2015, mas terminou em 2020 por causa da pandemia e porque algumas bicicletas estavam danificadas, por mau uso. Tendo como ideia promover a mobilidade sustentável, o município voltou a pôr no terreno o projecto e tem agora outras 20 bicicletas para usar “gratuitamente”, conforme o presidente da câmara. Pondendo andar por um período de duas horas, segundo clarificou Hernâni Dias, basta descarregar uma aplicação para telemóvel e fazer o registo. As bicicletas podem ser levantadas e deixadas, depois da utilização, na estação ferroviária de Bragança, na Praça da Sé e junto ao instituto politécnico. “É um projecto que vem no sentido da mobilidade sustentável, em que o município tem vindo a apostar”, frisou o presidente. O investimento, feito, na totalidade, pela câmara, foi de cerca de 100 mil euros, ao contrário do outro, de 2015, para o qual houve algum financiamento. Assim, sendo que não há data para o término de projecto algum, uma vez que não há financiamentos associados nem regras ou prazos a cumprir, o autarca apela a que se faça uso mais consciente dos veículos. “Elas parecem mais robustas que as primeiras. À medida que se forem danificando também vamos tendo a preocupação de as reparar”, afiançou. As novas Xispas foram apresentadas na sexta-feira, Dia Europeu sem Carros. À margem desta apresentação, continuando no tema bicicletas, o autarca falou do projecto que vai ligar Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela por uma via ciclável, pelo troço desactivado da Linha do Tua. No que toca ao concelho de Bragança já foram recuperadas duas pontes e está-se agora em fase de recuperação da Ponte do Remisquedo, num investimento de mais de um 1 de euros. “Já reabilitámos todo o edificado que faltava, nomeadamente a estação da Mosca, de Santa Comba de Rossas e de Senda, por forma a que, nesta fase final, consigamos fazer a intervenção ao nível do canal ferroviário para que a ligação, pelo menos no concelho de Bragança, fique feita e disponível para os utilizadores”, avançou Hernâni Dias.