Bis de Grilo no triunfo caseiro do Mogadouro

O Clube Académico de Mogadouro recebeu e venceu, este sábado, o CA Sangemil por 3-2. As duas equipas defrontaram-se na jornada 12 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Grilo mostrou veia goleadora e colocou a formação transmontana a vencer ainda na primeira metade, mas os maiatos acabaram por igualar, 1-1, antes do intervalo.

Na segunda metade, o camisola 9 do Mogadouro fez o 2-1, o segundo da conta pessoal. Igor Cordeiro, o goleador da equipa e do campeonato, também fez o gosto ao pé ao rubricar o 3-1. O fixo soma 14 golos em 12 jornadas.

O CA Sangemil ainda reduziu para 3-2, um golo que não foi suficiente para evitar o triunfo da equipa treinada por Artur Pereira.

O Mogadouro segue no sexto lugar com 19 pontos e na próxima jornada joga fora com o SCC/FC Famalicão, líder do campeonato, que este sábado venceu o Boavista por 2-4.