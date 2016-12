Bis de Nelson Moreira insuficiente para anular o líder

Foi um bom jogo de futsal com o resultado em aberto até ao último segundo da partida.

A formação da vila das Aves adiantou-se no marcador à passagem do minuto 8 com um golo de Vito.

Num jogo de parada e resposta, os locais sofreram a primeira contrariedade ao minuto 13. Passarinho foi expulso aos 13’ depois de ter visto a segunda cartolina amarela. O facto não abalou o Mogadouro que respondeu com um golo, Nelson Moreira igualou de cabeça.

Na segunda metade, Artur Pereira lançou Ervilha no jogo. Foi a estreia do guarda-redes.

Com boas oportunidades para marcar faltou eficácia aos academistas e foi a equipa visitante que voltou a facturar. Vito rubricou o segundo do Aves e o segundo da conta pessoal.

O 1-3 surgiu por intermédio de Mário e Nelson Moreira, que bisou, fechou as contas do jogo, 2-3 foi o resultado final.