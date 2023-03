Boa resposta do CAB foi insuficiente para evitar derrota caseira

Ainda não foi desta que a formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança venceu no Campeonato Nacional de Voleibol. As brigantinas perderam, 1-3, este sábado na recepção ao Ginásio de Santo Tirso, em jogo a contar para a jornada três da série B, com os parciais de 24-26, 10-25, 25-18 e 20-25.

Apesar do resultado, a formação treinada por Pedro Jacinto deixou indicadores de claro crescimento, desde logo com a boa entrada no primeiro set e a vitória no terceiro. “Trabalhámos durante a semana as nossas más entradas nos jogos. Conseguimos entrar bem no primeiro set, equilibrámos e jogamos olhos nos olhos, mas o set acabou por cair para a equipa adversária. No segundo entramos mal, reerguemo-nos e vencemos o terceiro set. No quarto set falhamos muito no serviço”, referiu o treinador.

As três derrotas sofridas nesta fase inicial da competição não afectam o grupo, muito pelo contrário. “A equipa está mais enquadrada e apesar dos resultados negativos as atletas continuam motivadas para superar os obstáculos”.

Na próxima jornada, marcada para o dia 18 de Março, o Clube Académico de Bragança volta a jogar em casa com o SC Braga. As minhotas perderam este sábado com o Castêlo da Maia por 0-3.