"BôAr Bornes 2023" adiado devido ao mau tempo previsto para os próximos dias

A competição tinha início agendado para quinta-feira, dia 8, mas a chuva e a trovoada prevista para os próximos dias leva a organização, a cargo do clube BôAr Parapente, a adiar a etapa.

“Estimados pilotos, patrocinadores e demais entidades envolvidas na organização da Liga Nacional Bornes BôAr 2023, considerando a actual situação meteorológica local, na região do nordeste transmontano, para os próximos dias 8, 9 e 10 de Junho, em que se prevê bastante instabilidade, chuva e trovoadas, vemo-nos obrigados a adiar a realização desta prova para data a definir”, lê-se no comunicado enviado pela organização.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, que será mais intensa na quinta-feira, acompanhada de trovoada, devido à depressão Óscar, que afectou a Madeira e que chega agora ao continente.

Os responsáveis do clube de parapente referem que “não foi uma decisão fácil de tomar”, mas face à previsão do mau tempo para os próximos dias não estavam reunidas as condições para que a prova se realizasse sem colocar em causa a segurança dos pilotos.

A prova será reagendada “para momento oportuno na esperança de que a meteorologia, variável chave para o sucesso da modalidade, se mostre adequada à realização dos voos”.

Esta seria a primeira de duas etapas Liga de Portuga de Parapente, pontuável para o ranking mundial de pilotos. Estavam inscritos cerca de 60 pilotos de vários países, como Espanha, Turquia, Portugal e Brasil.

O “BôAr Bornes 2023” marcava o regresso de Macedo de Cavaleiros às competições nacionais e internacionais de parapente, após 13 anos de interregno.