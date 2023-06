Bragança comemora oito décadas de história no futebol distrital e nacional

80 anos de vida e de história de um dos clubes mais emblemáticos da Associação de Futebol de Bragança.

A data foi assinalada no sábado num jantar que reuniu sócios, directores, atletas, treinadores e antigas glórias do Grupo Desportivo e Bragança.

Na celebração das oito décadas do GDB, Paulo Afonso, presidente dos brigantinos, reeleito em Maio, enalteceu o trabalho realizado na formação. “Já temos os juniores campeões e aos juvenis falta-lhe uma vitória para confirmar o título, o que pode acontecer já na quarta-feira. A confirmar-se vamos ter duas equipas no nacional”, destacou.

Sobre o plantel sénior, o objectivo é claro, depois da despromoção ao distrital, voltar a colocar o Bragança no Campeonato de Portugal. Nuno Gonçalves, o novo treinador dos canarinhos para a época 2023/2024, não faltou ao aniversário e já está focado na próxima temporada. “É esse o objectivo. Sabemos as dificuldades que vamos ter e que toda a gente vai querer ganhar ao GDB, mas vamos trabalhar para tentar ganhar sempre”.

O Grupo Desportivo de Bragança foi fundado a 11 de Junho de 1943 e Manuel Eduardo Gonçalves foi o primeiro presidente dos brigantinos e fundador do clube a par de Alberto Rodrigues.

O primeiro recinto de jogos do GDB foi o Campo das Alminhas, onde hoje está o hospital.

Quanto ao primeiro título distrital dos canarinhos foi conseguido em 1956 com a consequente subida, pela primeira vez, à 3.ª Divisão Nacional.

No palmarés extenso do clube destaca-se a conquista da Taça da Federação Portuguesa de Futebol da 3.ª Divisão, em 1979, com vitória do GDB por uma bola a zero frente ao Elvas, em Coimbra, sob o comando técnico de Tojé Cepeda, que era treinador/jogador.