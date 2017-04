Bragança dá goleada e SCM quebra ciclo de empates

O Bragança venceu, no domingo, o Moncorvo no dérbi distrital da jornada 8 da fase de manutenção do CPP.

Com três baixas no plantel por castigo (Moreira, Capelo e Corunha), Zé Gomes fez alinhar Zé Carlos no eixo da defesa e deverá manter esta opção até ao final da temporada, já que Corunha foi castigado com dez jogos e só regressa à competição na próxima época.

Destaque ainda para a entrada de Artur, mais um jogador da cantera do clube, que contabilizou esta época os primeiros minutos na equipa principal.

Apesar de desfalcado de três habituais titulares, os brigantinos entraram fortes e a respeitar o adversário, que se encontra numa posição complicada e atravessa dias difíceis.