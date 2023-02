Bragança de garra soma segunda vitória consecutiva

A primeira metade foi morna e com duas boas oportunidades para a formação minhota, Romeu Ribeiro, aos 34’, testou a elasticidade de Fábio Mesquita e Túlio, aos 44’, cabeceou com perigo.

Do lado dos locais, João Rocha tentou de longe um remate cruzado, mas sem qualquer perigo para os visitantes, e Kika de meia distância, este a despertar a atenção do guarda-redes adversário, fez a bola passar junto à trave.

Sem golos no final da primeira metade foi necessário alterar a estratégia no segundo tempo e privilegiar um futebol mais físico, ainda sim foi o Dumiense que voltou a conseguir as melhores ocasiões para marcar. Túlio, logo aos 47’, obrigou Fábio Mesquita a uma defesa atenta e Leandro, aos 56’.

A história do jogo ficou contada ao minuto 77’ e teve dois protagonistas. Camará apareceu na área em zona de finalização e de cabeça fez o 1-0, depois de uma grande assistência de Ruben Gonçalves da direita. Um golo que colocou os adeptos ao rubro e certos que a vitória não ia escapar. Assim foi, ainda que Leandro já em tempo de compensação, aos 90’+1, ameaçou a baliza de Mesquita. O guardião respondeu com uma boa defesa.

A fé e a esperança moram no plantel canarinho e ainda mais depois de dois triunfos consecutivos que trouxeram uma motivação extra para concretizar o objectivo da época, a manutenção. A matemática do campeonato mantém o GDB na corrida à permanência, é 13º classificado com 15 pontos, a seis do Pedras Salgadas a equipa que está imediatamente acima da linha de água.

Para a formação de Pedro Rodrigues segue-se mais uma final, no próximo domingo, novamente em casa, frente ao Monção, último classificado.

Reacções

Pedro Rodrigues – Técnico do Bragança

“Foi um jogo difícil. É um sentimento muito saboroso. Estes jogadores são grandes, trabalham muito e merecem isto e muito mais. Podem pensar que é impossível, mas nós acreditámos até ao fim”.

Rui Batista – Treinador do Dumiense

“Faltou finalizar. Tivemos imensas oportunidades para marcar. O árbitro desde muito cedo nos condicionou. Não conseguimos entender como é que um jogador é rasteirado na área e não é penálti. Quanto ao golo do Bragança nasce de uma situação de falta”.