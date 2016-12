Bragança deixou escapar vitória

Um empate (3-3) amargo para o Grupo Desportivo de Bragança que frente ao Vila Real não conseguiu segurar a vantagem de três bolas conseguida na primeira metade do jogo.

Os brigantinos entraram fortes e a mandar no jogo. Bóris, de grande penalidade, abriu o activo ao minuto 17.

Com o jogo controlado, os locais chegaram com facilidade ao 2-0 com um grande golo de Lólis, um dos melhores jogadores do Bragança em campo, e Pedro Afonso assinou o 3-0.

Antes do intervalo, o Vila Real reduziu para 3-1 por intermédio de João Carlos. Adivinhavam-se mudanças no resultado avaliando pelos últimos resultados.

Assim aconteceu. Na segunda metade, o Vila Real chegou ao 3-2 fruto de um lance de infelicidade de Zé Carlos. O central do GDB fez autogolo.

Um golo que abalou os brigantinos e que motivou os forasteiros. O 3-3, resultado final, saiu dos pés de Canadas de grande penalidade. Um lance muito contestado pela equipa da casa já que Veiga faz falta ainda fora da área.

“A falta foi fora da área, claramente fora. Os árbitros não estão a ser justos, mas isso é algo que não consigo controlar. O que controlo é a minha equipa e o trabalho feito diariamente”, afirmou Tony Afonso, técnico do GDB.

Os últimos três jogos não correram bem ao GDB. Frente ao Vizela os brigantinos perderam (3-4) já em tempo de compensação tal como na jornada passada frente ao Fafe. Já no sábado, em casa, com o Vila Real, a ganhar por 3-0 o Bragança acabou por empatar a três bolas.