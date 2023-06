Depois da festa adiada no passado sábado, após o empate (1-1) caseiro com o Forte Carrazedense, o Grupo Desportivo de Bragança confirmou esta quinta-feira a conquista do título distrital de juniores.

Os comandados de Luís Tomé receberam e venceram a ADSP Vale do Conde por 3-1, em jogo de acerto de calendário relativo à jornada 14.

Os brigantinos entraram bem no encontro e o golo apareceu cedo, aos sete minutos, com a assinatura de Pedro Alves. A vantagem no marcador deu ainda mais confiança à equipa da casa, que estava decidida a garantir no final do jogo o título. O segundo golo apareceu aos 14’ por intermédio de Ruben Grande.

Na segunda metade, a ADSP Vale do Conde, formada por atletas do escalão de juvenis, cresceu e equilibrou o jogo. No entanto, um autogolo de Afonso Caldeira aos 70 minutos avolumou o resultado do GDB para 3-0.

Os visitantes ainda reduziram para 3-1, aos 77’, através de Raul Félix, mas o marcador não voltou a ser alterado até ao final da partida.

Esta é “uma conquista justa”, para Luís Tomé, técnico do Bragança, pelo trabalho realizado por toda a equipa. “Queríamos ter festejado no passado fim-de-semana, mas não foi possível. Hoje, conseguimos com todo o mérito. Esta equipa merece por tudo o que fez durante toda a época. Mostrámos em todos os campos o porquê de sermos a melhor equipa e a mais regular”.

No plantel, Pedro Alves, que inaugurou o marcador, falou de um objectivo concretizado. “Viemos para isto. Era o nosso objectivo. Queríamos ser campeões mais cedo mas só deu agora. Tento sempre ajudar a equipa. O golo marcado cedo deu-nos mais tranquilidade”.

E para Ruben Grande, o Bragança foi a melhor equipa do campeonato. “É um sentimento espectacular. O clube há muito tempo que não era campeão de juniores. Foi uma época muito competitiva, mas temos uma boa equipa e provámos a longo do campeonato que somos a melhor equipa”.

O Bragança é campeão distrital de juniores, a duas jornadas do final do campeonato, tem 43 pontos, e tem pela frente o Mirandela B o GD Moncorvo no que resta jogar da temporada.

O último título distrital de juniores do GDB foi conseguido na temporada 2017/2018. Os canarinhos vão competir no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão na próxima época.