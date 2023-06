Bragança e Macedo de Cavaleiros receberam estágio das selecções nacionais de futsal sub-15

Terminou no domingo, em Macedo de Cavaleiros, o estágio das selecções nacionais de futsal sub-15, masculina e feminina.

Os trabalhos das duas equipas das quinas começaram na passada quinta-feira em Bragança, com duas sessões de treino e um jogo com a selecção de Espanha no Pavilhão do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, que pela primeira vez recebeu jogos internacionais.

A selecção masculina, orientada por Emídio Rodrigues, perdeu os dois jogos de preparação, ambos por 1-8. Quanto à selecção feminina também saiu derrotada dos dois encontros com as espanholas, os dois por 0-5.

Apesar dos resultados negativos, Ricardo Azevedo, seleccionador nacional da formação sub-15 feminina, faz um balanço positivo do estágio no crescimento das atletas. “Claro que queremos formar atletas a vencer sempre que possível. Mas, perder nesta idade não é o pior. Perder nestas idades é aprender e é nisso que temos de nos focar. Se elas perceberam o objectivo, que é iniciá-las num processo a longo prazo. Nós não estamos a trabalhar estas atletas para ganharem hoje mas para ganharem daqui a cinco ou seis anos na equipa A”.

A assistir aos jogos esteve o seleccionador nacional da equipa A de Portugal. Jorge Braz garante que há potencial e que nestas idades o mais importante é incutir valores. “Queremos que se sintam motivados no que fazem diariamente na prática, no treino e, acima de tudo, nos comportamentos como meninos e meninas. Isto não é só jogar. Isto é ter comportamentos adequados, conciliar com os estudos e perceber que a escola é muito importante. Olhar para este percurso dual que eles podem ter e nós estamos cá para ajudar a formar estes atletas, homens e mulheres do futuro”.

Levar os jogos das selecções nacionais aos vários pontos do país, sobretudo ao interior, é uma clara descentralização do futsal, uma forma de captar atletas e de mostrar que todos podem ter a sua oportunidade em contexto de selecção. Até porque no distrito de Bragança há bons exemplos de sucesso na modalidade, casos de Arnaldo Pereira, antigo internacional de Bragança, Mário Freitas, jogador da AD Fundão, e Edu Sousa, guarda-redes da selecção nacional natural de Mirandela.