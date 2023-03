Bragança e Mirandela com o menor número de registos de criminalidade em todo o país

Bragança é o distrito com menor número de crimes participados às autoridades. No 147º aniversário da PSP de Bragança, esta segunda- -feira, o ministro da Administração Interna fez questão de realçar que “houve uma redução de mais de 20% na criminalidade grave”. José Luís Carneiro considera, por isso, que estes dados mostram “o sentido de responsabilidade dos cidadãos”, mas também a “eficácia do dispositivo da PSP e da GNR”. O comandante da PSP de Bragança, Carlos Anastácio, confirmou e disse mesmo que nas cidades de Bragança e Mirandela, área de actuação, não há criminalidade violenta, salvo raras excepções. “As ocorrências que mais temos aqui é mais do ponto de vista de pequenas incivilidades e temos que recorrer e fazer a gestão das vontades das pessoas. Por exemplo na questão do ruído, há sempre interesses conflituantes e às vezes a Polícia tem que fazer o papel de árbitro o que acaba por ser difícil. Também temos uma grande comunidade de estudantes, são cerca de 10 mil estudantes, alguns de fora de Portugal, que também se divertem e temos uma atenção relativamente a isso”, explicou. Ainda assim, Carlos Anastácio disse que o número de efectivos tem vindo a diminuir e que desde 2017 já perderam “22 polícias”. Desde que está no cargo, há cerca de quatro meses, disse ainda não terem recebido elementos de segurança. No entanto, o ministro relembra que no ano passado entraram “950 novos elementos” e, neste momento, estão a fazer formação mais “cerca de 600”. “Daqueles que entraram no ano que passou houve um reforço também de meio humanos aqui no comando distrital de Bragança, o mesmo aconteceu com o comandando da GNR”, frisou José Luís Carneiro. O ministro deu ainda garantias de que os polícias, entre 2023 e 2026, vão ver a sua remuneração aumentar 20%, o suplemento de serviço e risco também passou dos 31 euros para os 100 euros e vai ser feito um investimento em infra-estruturas para alojamento dos elementos de força de segurança, nos grandes centros urbanos. Até 2026, o Governo vai investir ainda 607 milhões de euros para melhorar e modernizar as infra-estruturas e equipamentos. Durante a cerimónia do aniversário da PSP de Bragança foram ainda condecorados alguns polícias.