Bragança e Mirandês seguem invictos no campeonato distrital

O Grupo Desportivo de Bragança soma e segue na liderança da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança. Os brigantinos venceram, este domingo, em casa do Rebordelo por 1-2 e têm nove pontos.

A equipa de Nuno Gonçalves abriu o activo aos 10 minutos através de Helton e ainda antes do intervalo, aos 30’, Capelo rubricou o 0-2.

O golo do Rebordelo surgiu na segunda metade, aos 62’, com Davis Teixeira a fixar o resultado em 1-2 de penálti.

Os locais terminaram o jogo apenas com dez elementos. Matheus Souza foi expulso aos 90’.

O jogo da terceira jornada marcou a estreia de Paulo Silva no comando técnico da equipa do concelho de Vinhais.

No topo da tabela está ainda o Grupo Desportivo Mirandês. A equipa de António Forneiro venceu o Carção por 2-1 e ocupa o segundo lugar com nove pontos. Alex Sander foi o homem do jogo, marcou aos 23’ e aos 58’. Heleno apontou o golo do

Em Argozelo, os comandados de Vítor Fernandes venceram o F.C. Vinhais por 1-0. Litcha marcou de penálti, aos 52 minutos, o golo decisivo.

Para o treinador foi um bom jogo e lamenta as oportunidades de golo falhadas, sobretudo na primeira metade. “Foi um bom jogo e é assim que devemos manter o campeonato distrital. Penso que a minha equipa teve mais bola e mais ocasiões para marcar. Mas, o golo só chegou na segunda parte. E tinha dito aos meus jogadores que os empates tinham que acabar e foi isso que aconteceu. Talvez tenhamos recuado um pouco naturalmente após a expulsão. Mas, tivemos espírito de sacrifício, o espírito do povo de Argozelo e merecemos esta vitória”.

E Migalhão, treinador-adjunto do F.C. Vinhais, já previa dificuldades no Campo das Minas. “É um campo bastante difícil. Nós tentámos fazer o nosso jogo mas não conseguimos concretizar aquilo que treinámos. Tentámos por todos os lados mas não conseguimos marcar. Temos que dar mérito ao adversário que defendeu bem. Parabéns ao Argozelo pela vitória”.

Em Macedo de Cavaleiros, os Estudantes Africanos complicaram a tarefa à formação da casa. O jogo terminou empatado a três bolas.

A equipa de José Alves esteve a vencer por 0-2 com golos de David (34’) e Anderson Soares (40’). Perto do intervalo, aos 43’, Falcão eduziu para 1-2.

Na segunda metade, Frank Cruz igualou (2-2) aos 51 minutos e Mantorras colocou o Macedo na frente do marcador aos 56’.

A contagem ficou fechada aos 77’. Derry fez o 3-3 de penálti.

Quanto ao Moncorvo venceu fora de portas o GD Cachão por 0-1. Erik apontou o golo decisivo.

O Vila For SC derrotou o Leão Negro por 2-1 no dérbi concelhio da terceira jornada da Divisão de Honra. Faneca abriu o activo aos 23’, Miguel Ribeiro fez autogolo aos 89’, o segundo do Vila Flor SC. Já em tempo de compensação, aos 90’+5, Tomás reduziu para 2-1.

No próximo domingo o campeonato faz uma pausa para se jogar a primeira mão da primeira eliminatória da Taça Distrital. Em agenda as partidas FC Vinhais – Mirandês, Leão Negro – Rebordelo, Argozelo - GD Cachão e Macedo - E. Africanos.

Ficaram isentos da primeira eliminatória: Carção, Moncorvo, Bragança e Vila Flor SC.

Imagem do jogo Argozelo - FC Vinhais