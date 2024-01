Bragança Granfondo 2024 apresenta percurso renovado

A prova de ciclismo Bragança Granfondo 2024 foi apresentada, na quarta-feira, na sala de Actos do Teatro Municipal de Bragança.

A sexta edição do Bragança Granfondo está agendada para o dia 14 de Julho e vai compreender três percursos o Minifondo com 51 quilómetros de extensão, o Mediofondo com 87 quilómetros e o Granfondo com 126 quilómetros, que apresenta como novidade um percurso renovado que vai passar em torno da Serra da Nogueira, pelo concelho de Vinhais e Macedo de Cavaleiros.

Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança, destaca a importância de a prova ter um novo trajecto. “Temos alterado o percurso para não criar uma situação de monotonia, um percurso renovado dá outra dinâmica e outra atractividade à prova. Este ano lançámos o convite aos municípios de Macedo de Cavaleiros e Vinhais e foi imediatamente aceite”.

O autarca de Bragança destaca também a promoção do território, através do cicloturismo. “Queremos atrair mais participantes para o evento, contamos que esta edição seja muito concorrida, com a presença de ciclistas de várias regiões do país e de diferentes nacionalidades."

O evento vai contar ainda com uma caminhada solidária e no dia anterior, 13 de Julho, com o Granfondo Kids. "Realçamos a componente solidária através da caminhada solidária, cujo valor das inscrições será destinado a uma instituição de carácter social, ainda por definir. Incluímos, também, uma vertente dedicada aos mais jovens como estímulo à prática desportiva, o Granfondo Kids", referiu Hernâni Dias.

Manuel Zeferino, da Bikeservice, entidade organizadora da prova, está confiante para a sexta edição do Bragança Granfondo. “ Tenho muita confiança neste evento. Tem sido o Granfondo que apresenta maior estabilidade, em termos de números de participantes. É o Granfondo mais animado do mundo”, salientou.

A prova pretende superar a marca dos 1500 participantes. “O nosso objectivo é ultrapassar os 1500 participantes, penso que temos condições para receber muitas mais pessoas”, frisou Manuel Zeferino.

Recordámos que os espanhóis David Mayo Vivas e Eva Aguilar foram os vencedores da edição de 2023 do Bragança Granfondo.

As inscrições para o Bragança Granfondo 2024 já se encontram abertas e podem ser feitas no site www.bikeservice.pt.