Bragança joga fora com o Varzim na jornada inaugural do nacional sub-19 II divisão

A formação de juniores do Grupo Desportivo de Bragança vai iniciar o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, no dia 28 de Agosto, fora de portas com o Varzim.

O calendário de jogos da fase regular da competição ficou definido esta sexta-feira no sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa treinada por Pedro Afonso está colocada na série A e na fase inicial da prova recebe o Vianense na segunda jornada e desloca-se ao terreno do Marinhas na terceira.

A primeira fase conta com 50 clubes, divididos por cinco séries de dez emblemas cada.

Os dois primeiros classificados de cada série, mais os representantes de cada região autónoma (Açores e Madeira), num total de 12, são apurados para a fase de subida.