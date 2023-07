Bragança oficializa renovação de Capelo

Fabien Capelo já tinha confirmado a renovação, mas só esta terça-feira é que o Grupo Desportivo de Bragança oficializou a continuidade do capitão.

O médio, de 32 anos, avança para a 24.ª temporada ao serviço dos canarinhos, as últimas 15 como sénior.

Capelo é já uma das referências do GDB e conta com mais de 250 jogos só no Campeonato de Portugal. Na última época realizou 25 partidas.

No capítulo das renovações, Nuno Silvano, André Reis, Francisco Estanga, Kika, Ruben Gonçalves e Passas também deverão prolongar a ligação ao GDB.

Quanto a caras, Ruben Gonçalves (ex-Argozelo) é reforço para a baliza.