Bragança recebe quinta prova do CN Trial 4x4

O calendário deste ano conta com sete provas e arranca no dia 12 Março em Valongo. O campeonato segue para Torres Vedras a 9 de Abril, Mação (30 de Abril), Gondomar (4 de Junho), Bragança (6 de Agosto), Chaves (24 de Setembro) e termina em Paredes (15 de Outubro).

O Campeonato Nacional de Trial 4x4 foi apresentado em Lamego, no sábado. A novidade deste ano é o regresso do Campeonato Nacional de Navegação 4x4 a cargo do Clube Todo-o-terreno Trilhos do Norte em parceria com os clubes associados, sob a égide da Federação Portuguesa de Todo Terreno Turístico Trial e Navegação 4x4.