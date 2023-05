Bragança registou a menor subida de rendimentos de todo o país entre 2018 e 2020

Os moradores do concelho de Bragança foram os que registaram a menor subida de rendimentos declarados entre 2018 e 2020. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Bragança registou uma subida de 8,5% no rendimento bruto declarado deduzido do IRS, a subida mais baixa em todo o país. No distrito, a seguir a Bragança, ficou o concelho de Miranda do Douro com 8,6%. Foram os habitantes dos municípios Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé que tiveram a maior subida de rendimentos entre 2018 e 2020, ambos com 11,7%. Em Vimioso e Macedo de Cavaleiros, o rendimento das pessoas subiu 9,4%, em Mogadouro 9,8% e em Vinhais 9,9%. Já acima dos 10% ficou Carrazeda de Ansiães com 10,1%, Mirandela com 10,2%, Torre de Moncorvo com 10,7% e Vila Flor com 10,8%. De todo o país, foi no concelho de Odemira que se registou o maior crescimento de rendimentos, com 16,9%.