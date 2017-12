Bragança regressa às vitórias

Um triunfo “importante e moralizador”. Foi desta forma que Tony Afonso falou da vitória do GDB num terreno difícil.

O adjunto dos brigantinos, que assumiu o comando da equipa interinamente, dedicou a vitória aos jogadores e a Tony da Silva, ex-treinador do GDB.

“Foi um triunfo importante. Quero dedicar este triunfo aos jogadores, que foram os grandes responsáveis da vitória, ao Tony porque parte do trabalho desenvolvido no jogo também era dele e à restante equipa técnica”.

O antigo avançado do Bragança acredita que será o ponto de viragem em termos de resultados. “Agora é continuar a trabalhar para dar seguimento aos bons resultados”.

Frente ao Merelinense o GDB esteve em desvantagem. Hélder Sousa marcou para os minhotos ao minuto 28. A reviravolta dos transmontanos aconteceu no segundo tempo. Renato igualou aos 58’ e Nixon fixou o resultado em 1-2 aos 67’.