Bragança sofre goleada em Chaves

Foi uma jornada complicada para a formação sub-17 do Grupo Desportivo de Bragança. A formação de Daniel Barros sofreu uma pesada derrota, 8-0, com o GD Chaves, na segunda jornada do Campeonato Nacional da II Divisão.

Ao intervalo, os canarinhos perdiam por 4-0 e o resultado acabou por fazer mossa no plantel. O GDB quebrou animicamente e com naturalidade os flavienses chegaram à goleada.

“Até aos 35 minutos estivemos organizados e tivemos uma ou duas ocasiões de golo. Na segunda metade, não houve cabeça e psicologicamente a equipa quebrou muito. Agora, há que levantar a cabeça e pensar já na próxima jornada”, disse Daniel Barros, treinador do Bragança.

Na próxima jornada, marcada para 9 de Setembro, o GDB recebe o Vianense, que perdeu 0-2 com Os Limianos. As duas equipas ainda não pontuaram.