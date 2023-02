Bragança termina jogo em Amarante goleado e reduzido a dez jogadores

Foi uma jornada negra para o Grupo Desportivo de Bragança que, este domingo, saiu goleado do Estádio Municipal de Amarante, 5-0 foi o resultado da partida da jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal.

O jogo revelou-se difícil para a formação trasmontana que aos 13 minutos, já com o Amarante a vencer por uma bola a zero, ficou reduzida a dez elementos. O central Pedro José viu cartão vermelho.

A equipa da casa acabaria por construir a vitória na primeira metade e nos últimos 15 minutos, revelando bastante eficácia no ataque. Carlos Semedo fez o 2-0 aos 30’ e cinco minutos depois Fábio Mesquita, guarda-redes do GDB, mostrou serviço na baliza ao defender um penálti.

Os últimos cinco minutos foram muito complicados para os transmontanos que viram o adversário apontar três golos, Ivandro Soares (40’, 45’+2) e Antero (43’).

Pedro Rodrigues, técnico do Bragança, não tem dúvidas que a sua equipa foi condicionada. “Acaba por ser muito difícil com muitos condicionalismos à mistura e algumas contrariedades na primeira parte, que nos fez ter um resultado injusto. Quem esteve no jogo viu que houve uma equipa que fez tudo para contrariar todos os obstáculos”, afirmou.

O técnico não tem dúvidas que foram “os condicionalismos” que impediram a sua equipa de discutir o resultado. “Foram muitos condicionalismos que os impediram de jogar. É verdade que entrámos mal no jogo, depois fomos muito condicionados e penso que isso não era necessário. Ainda por cima, ficámos a jogar com dez a partir do minuto 13 e foi muito complicado”.

Apesar do resultado de 5-0 ao intervalo, o treinador garante que a sua equipa nunca virou a cara à luta. “Na segunda metade entrámos de cabeça erguida, trabalhámos e dignificámos o clube. No próximo jogo, em casa, queremos dar uma resposta competente e lutar pelos três pontos”.

O Bragança segue na última posição com 15 pontos a sete do Pedras Salgadas, a equipa que está imediatamente acima da linha de água. A formação termal, que empatou 1-1 com o Dumiense, é o próximo adversário do GDB. O dérbi transmontano está marcado para o dia 25 de Fevereiro.