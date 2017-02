Bragança vence dérbi distrital

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, no domingo, o Moncorvo por 3-0. Lio, Danilo e Nuno Silvano assinaram os tentos da vitória.

Já sem Jony no meio campo, que ingressou no Merelinense, o GDB dominou o encontro e teve várias oportunidades para marcar.

O golo tardou em chegar. Os brigantinos mostraram dificuldades em acertar na baliza face à estratégia defensiva que o Moncorvo apresentou.