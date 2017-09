Bragança vence dérbi distrital

Num jogo de início de época e que nada decidiu, o Mirandela acabou por deixar pontos no terreno do G.D. Bragança.

A turma de Rui Borges entrou bem e a mostrar bom futebol. Yerson foi até ao minuto 53 determinante no meio campo alvinegro. Depois, o jogador colombiano viu vermelho directo na sequência de um lance disputado com Capelo, uma decisão muito contestada pelos forasteiros.