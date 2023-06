Bragança, Vila Flor e Miranda do Douro recebem etapas do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes

Começa no domingo, dia 25, o Campeonato Regional de Futvólei de Trás-os-Montes 2023. A prova é homologada pela Federação Nacional de Futevólei, conta com cinco etapas e quatro clubes: Grupo Desportivo de Bragança, Vila Flor SC, GD Mirandês e FC Vila Real.

A competição arranca em Vila Real e estende-se aos meses de Julho e Agosto. “Trata-se de uma excelente iniciativa, que mereceu desde o primeiro momento do apoio da Federação Nacional de Futevólei, a qual permitirá a todos os atletas participantes da região não só uma oportunidade de manterem a forma, o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e tácticos e consequente melhoria da qualidade de jogo, situação pretendida por todos os clubes e pela própria Federação”, lê-se do site da prova.

Depois de Vila Real, a prova segue para Bragança, no dia 16 de Julho e 6 de Agosto, Vila Flor, no dia 30 de Julho e 13 de Agosto, e a fase final disputa-se no dia 20 de Agosto em Miranda do Douro.