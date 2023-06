Brigantina Ana Afonso é vice-campeã nacional de hóquei em patins

Ana Luís Afonso, jogadora do Clube Académico de Bragança, é vice-campeã nacional de hóquei em patins em sub-15 femininos ao serviço da ACD Gulpilhares por empréstimo do emblema brigantino.

Na fase final jogada em Valença do Minho, entre os dias 24 e 26 de Junho, a equipa de Ana Afonso perdeu no derradeiro jogo com o Biblioteca Hóquei por 0-1.

A competição contou com 11 equipas, divididas em dois grupos. A ACD Gulpilhares fechou a fase de grupos na primeira posição e enfrentou o vencedor do grupo 2, o Biblioteca Hóquei.

Em prova estiveram mais duas jogadoras do Clube Académico de Bragança, Petra Caseiro e Mariana Alves. Ambas representaram o CRPF Lavra por empréstimo do CAB, concluindo o nacional no 11.º lugar.