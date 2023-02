Brigantina Ana Fernandes vence Inter-Regiões de Hóquei em Patins

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança, venceu o 3.º Torneio Inter-Regiões de Hóquei Patins, que começou na sexta-feira e terminou esta segunda-feira, em Paredes, ao serviço da selecção distrital feminina da Associação de Patinagem do Porto.

A selecção portuense realizou cinco jogos e somou outras tantas vitórias, 3-0 com a AP Aveiro, 4-2 com a AP Coimbra, 3-0 frente à AP Leiria, 3-0 com a AP Alentejo e 1-0 com a AP Lisboa.

“Começamos muito bem o torneio. Foi muito bom vencer. Há três anos que esperava por este momento. Este ano conseguimos vencer todos os jogos”, disse ao Nordeste a hoquista natural de Bragança.

Para Ana Fernandes é “sempre um orgulho representar esta selecção”. “Sinto-me bastante realizada por ajudar a vencer”, acrescentou.

A brigantina destacou a qualidade das selecções presentes no torneio. “As equipas melhoraram bastantes. Eram todas muito competitivas”.

Ana Fernandes termina o torneio satisfeita com a prestação colectiva e individual e não tem dúvidas da importância da prova na promoção das jogadoras. “Estes torneios ajudam-nos a crescer a nível do hóquei em patins e também a nível pessoal, pois criamos ligações com as colegas de equipas e também com as jogadoras adversárias”, concluiu.

A jogadora da equipa sub-17 do Clube Académico de Bragança é presença assídua na selecção distrital da Associação de Patinagem do Porto e já integrou a equipa de Observação, Identificação e Selecção de Talentos (OIST) da Federação Portuguesa de Patinagem.

Em Julho de 2022, Ana Fernandes sagrou-se campeã nacional de hóquei em patins em sub-15 femininos ao serviço do Gulpilhares, após a cedência do CAB para disputar a prova.

Foto de AP Porto