Brigantinas Eva Fernandes e Cláudia Rodrigues em bom plano nos Campeonatos Nacionais de Clubes

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) da brigantina Cláudia Rodrigues foi a vencedora da II Divisão dos Campeonatos Nacionais de Clubes de Pista Coberta, que se realizaram no sábado e domingo, em Pombal.

A formação madeirense conseguiu o triunfo após uma luta renhida com o Senhora do Desterro e com o Grecas. Tudo se decidiu na última prova, nos 4×400 metros.

A nível individual, Cláudia Rodrigues conseguiu o primeiro lugar no salto em altura (1,58 m) e a quarta posição no triplo salto (11,22 m).

Em prova esteve ainda Eva Fernandes. A brigantina contribuiu para o oitavo lugar da I Divisão feminina do Grupo Recreativo Eirense, com 36,6 pontos. Uma competição em que o Sporting CP foi o grande vencedor.

Individualmente, Eva Fernandes conseguiu o 8.º lugar nos 1500 metros (05:03.65 minutos) e a 7.ª posição nos 3000 metros (10:38.44 minutos).

