Brigantinas na máxima força para a fase zonal do Torneio Inter-associações

A selecção distrital de futebol feminino da Associação de Futebol de Bragança está na máxima força para a fase zonal do Torneio Inter-associações (TIA) sub-14, que começa amanhã e termina no domingo, no distrito da Guarda.

Para a competição, o seleccionador distrital, Daniel Branquinho, convocou 12 jogadoras e garante um grupo motivado e ansioso para jogar. “As jogadoras estão com muita vontade de jogar, depois de terem participado no torneio em Moncorvo e na Copa Gallaecia, em Braga. Depois da pausa do natal, elas regressaram os treinos com muita vontade de jogar”, referiu o treinador.

A prova é mais um momento de observação das jovens jogadoras e que lhes permite evoluir em contexto de jogo. O primeiro jogo está marcado para sexta-feira com a selecção anfitriã, a A.F. Guarda, e no domingo com a A.F. Braga. Daniel Branquinho antevê dificuldades. “Na teoria todos os adversários são complicados. Se não tivermos no nosso melhor vamos passar dificuldades”, afirmou.

Os objectivos da jovem selecção passam por “fazer o melhor possível”, colocar em jogo “o trabalho realizado nos treinos” e conseguir “os melhores resultados”.

Na fase zonal do Torneio Inter-associações de Futebol Feminino Sub-14 as equipas qualificam-se para a fase final, onde jogam a liga de ouro, a de prata ou de bronze, conforme a classificação desta primeira fase da prova.

Os jogos realizam-se no Estádio do Picoto, em Vila Franca das Naves, sendo que o primeiro está marcado para amanhã, às 18h00, entre AF Guarda e AF Bragança, no sábado, às 16h00, a AF Guarda defronta a congénere de Braga e no domingo a AF Bragança enfrenta Braga, às 11h00.

Foto de A.F. Bragança