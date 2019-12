Brigantinas no estágio da Associação Regional de Natação do Nordeste

A formação, coordenada pela Federação Portuguesa de Natação, decorreu na Régua, no sábado, avaliou a capacitação técnica dos atletas do escalão de cadetes A, masculinos e femininos.

Com estes estágios a ARNN pretende estimular os nadadores para a competição, proporcionar condições de treino e de convívio com nadadores de outros clubes, preparar a participação de nadadores em competições, possibilitar o treino e a competição com elevada carga motivacional, promovendo o espírito de selecção regional e estabelecer compromissos de responsabilidade mútua da ARNN com o atleta / clube na avaliação da sua progressão para as representações regionais.

Além da Escola de Natação de Bragança, que se fez representar pelas nadadoras Iara Matela e Ana Carvalho, estiveram presentes o Ginásio Clube de Vila Real, a CMN Peso da Régua e Flavitus Natação Clube de Chaves.