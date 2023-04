Brigantino Jorge Mariz vence em Elite no Montemuro Granfondo

Jorge Mariz, ciclista do Velo Clube de Bragança, esteve em destaque no Montemuro Granfondo, prova realizada no domingo, em Cinfães.

O brigantino terminou os 131 quilómetros, distância mais longa da competição de estrada, na quarta posição e venceu em Elite masculinos, com o tempo de 03:57:28 horas.

Para o ciclista a prova não foi fácil face à dureza do percurso. “Estava com boas sensações ao longo da semana e sabia que iria correr bem. O pensamento foi sempre o mais positivo e a determinação a melhor. Saber que tinha alguém comigo a apoiar-me durante a prova, um colega de equipa, o Luís Lopes, que foi sem dúvida uma ajuda incrível. Fizemos um belo trabalho de equipa”, destacou o ciclista.

Durante a prova, o brigantino teve algumas contrariedades. Ao quilómetro 103, numa altura em que tinha entrada numa fuga, furou um pneu. Valeu a rápida intervenção do carro de apoio para Mariz regressar à estrada.

Depois do Montemuro Granfondo, Jorge Mariz prepara-se para a Volta ao Nordeste. A prova da Associação de Ciclismo de Bragança está marcada para os dias 30 de Abril e 1 de Maio, em Miranda do Douro.

Em representação do Velo Clube de Bragança participaram ainda José Marques, segundo classificado em Masters E, e Diana Porto, que terminou na segunda posição em Masters A femininos, ambos em minifondo, distância de 64 quilómetros.

Marco Correio e Carina Rodrigues venceram em minifondo. Nuno Torres e Marlene Seara triunfaram no mediofondo. Nuno Morgado e Michelle Gagnon foram os grandes vencedores do granfondo.

O Montemuro Granfondo contou com cerca de 750 participantes.

Foto de Fernando Ramos