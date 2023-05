Brigantino Jorge Mariz vence Granfondo Médio Tejo

Jorge Mariz voltou a mostrar que atravessa um bom momento de forma. O ciclista natural de Bragança, que representa a Penacova CEG Touch, venceu, este domingo, o Granfondo Médio Tejo 2023.

O brigantino concluiu os 138 quilómetros em 3 horas 35 minutos e 29 segundos e contribuiu o triunfo colectivo da Penacova CEG Touch.

O pódio da geral ficou completo com Hélder Loureiro (Multimot/RStar/Sousa&Rusga), que venceu a quarta Volta ao Nordeste no dia 1 de Maio, em Miranda do Douro, na segunda posição e Gonçalo Filipe (Penacova CEG Touch) no terceiro lugar.

O Granfondo Médio Tejo 2023 teve partida e chegada em Tomar e contou com cerca de 1000 participantes no granfondo, mediofondo e minifondo.

A vitória em Tomar serve de tónico ao brigantino para o Granfondo Stelvio Santini em Itália, no dia 4 de Junho. Depois segue-se a qualificação para UCI Granfondo World Championships, que este ano se realiza na Escócia, de 4 a 7 de Agosto. Para garantir o apuramento para a prova internacional, Jorge Mariz terá de competir no Granfondo Coimbra Region, em Montemor-o-Velho, nos dias 17 e 18 de Junho.

Foto de Penacova CEG Touch