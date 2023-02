Brigantino Pedro Machado é o novo treinador do Anadia

Pedro Machado sucede a Rui Eduardo Borges no comando técnico do Anadia FC, nono classificado da série A da Liga 3.

O treinador natural de Bragança avança mais um patamar no futebol, depois de ter treinado o Freamunde da Divisão de Elite da A.F. Porto e o Vila Meã, esta época, no Campeonato de Portugal, deixando os Leões da Vila no sétimo lugar. “É um orgulho representar este clube. O que posso prometer é muito trabalho, ambição e dedicação”, disse o técnico.

Santa Clara (2017/2018), Famalicão (2018/2019), Leixões (2019/2020), Grupo Desportivo de Chaves e Vilafranquense (2020/2021) são os clubes que fazem parte do currículo do brigantino como adjunto. Como treinador principal estreou-se na época 2021/2022 no Freamunde.

Para o Anadia FC seguiu o também brigantino Marco Louçano, treinador-adjunto.

Pedro Machado estreia-se amanhã no comando técnico do Anadia FC frente ao USC Paredes.

Foto DR