Brigantinos caem de pé na Taça Distrital

O treinador dos brigantinos lamentou o resultado mas mostrou-se orgulhoso do trabalho realizado pelos seus jogadores. “Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Fizemos um grande jogo, foi um jogo fantástico, mas na segunda metade jogámos num campo inclinado. Há que dar os parabéns à minha equipa. Fomos muito competentes e jogámos contra uma grande equipa, que tem todo o mérito. Lutámos com todas as nossas forças, mas não fomos capazes de lutar contra um campo a subir”.

No plantel, o sentimento era de dever quase cumprido. Quase porque faltou a vitória para premiar o grande jogo da Escola Arnaldo Pereira. “O jogo foi bem disputado mas fomos prejudicados pela arbitragem na parte final do jogo. Jogámos olhos os olhos, sabíamos que eles traziam uma grande claque e ninguém diria que íamos estar aqui. Não ganhamos por pormenores”, disse o capitão, Abel Alho.

No encontro, destaque para o hat-trick de Pedro Alves que não foi suficiente para chegar à vitória. “Lutámos até ao fim, mas não conseguimos. A arbitragem não ajudou. O Miranda esteve por cima nos últimos dez minutos e conseguiram ganhar. Demos tudo”, afirmou Pedro Alves.

Há duas temporadas a competir em seniores, foi a primeira vez que a Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste chegou à final da Taça Distrital de Futsal.