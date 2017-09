Brigantinos com boa prestação em Ourém

António Calçada (Nordhigiene Team) arrecadou em Ourém, no domingo, o terceiro lugar na classe de Extreme, na penúltima prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4.

O piloto brigantino, em Suzuki Samurai R, deu seis voltas à pista, menos duas que Emanuel Pires, vencedor da etapa, e António Silva, segundo classificado.

Quando falta uma prova para terminar o campeonato, Pedro Alves (MonsTTer/Cistus) lidera a classificação em Extreme com mais um ponto do que António Calçada e António Silva (Canelas Pneus), ambos com 100 pontos.

Na classe de Proto, Flávio Gomes (TáBô Team 4x4) conclui a prova no quarto lugar e com alguns problemas no Wrangler. Já o navegador do piloto brigantino teve que receber assistência médica. António Leal fez uma luxação no ombro.

Após esta etapa, Flávio Gomes é quinto em Absoluto, está a 10 pontos do segundo lugar, e ocupa o terceiro lugar em Proto, a cinco pontos do segundo.

Todas as decisões do CNTrial 4x4 estão marcadas para o dia 15 de Outubro, em Gandra, Paredes, na última prova do campeonato.