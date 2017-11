Brigantinos destacaram-se em Espanha

Destaque para a vitória de João Melgo em seniores, apesar de ainda ser júnior, o 2º de Eva Fernandes e o 3º de Daniela Cepeda.

Em infantis, o GCB também subiu ao lugar mais alto do pódio com o triunfo de Ricardo Pereira em masculinos e de Ana Simão em femininos.

Bruna Fontoura triunfou em cadetes e Catarina Magalhães foi segunda classificada na categoria.

Em F50 Teresa Catita ficou no primeiro lugar e Maria Maravilha em segundo. Já no sector masculino João Paulo Silva foi terceiro.

Em veteranos M60, Eduardo Medeiros obteve o quinto lugar e Lucinda Moreiras, em representação do Amigos do Campo Redondo, venceu em Veteranos A femininos.