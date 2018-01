Brigantinos destacaram-se na São Silvestre de Salamanca

A 34ª edição da San Silvestre Salmantina, em Espanha, contou com 37 atletas do Ginásio Clube de Bragança. A competição espanhola foi bastante concorrida, competiram cerca de 7500 atletas.

João Melgo conseguiu o segundo lugar em sub-20 masculinos e o 43º lugar da classificação geral entre os 4789 que concluíram a prova. Em femininos, Eva Fernandes também esteve em evidência ao terminar os 10 km na segunda posição e Bruna Fontoura foi oitava em subb-18.

Ainda no sector feminino, Teresa Catita subiu ao lugar mais alto do pódio em Veteranos F55.

Em veteranos M50 anos Manuel Palmeiro conseguiu o quarto lugar e Orlando Alves o sétimo. Quanto a Eduardo Medeiros alcançou a segunda posição em veteranos M60.