Brigantinos integram pelotão da Academia de Ciclismo de Paredes

A Academia de Ciclismo de Paredes conta com três jovens ciclistas de Bragança no seu pelotão. Eduardo Rodrigues, Diogo Ramos e Martim Vara integram a formação de cadetes e são treinados por Ricardo Pinto, também natural de Bragança.

O treinador há cerca de dois anos que faz parte do quatro técnico da equipa de Paredes. O gosto pela modalidade é antigo, desde criança, e o responsável por esta paixão é o pai, Pedro Pinto, que foi ciclista, na Escola de Ciclismo São João de Brito.

O técnico, de 36 anos, decidiu inscrever-se no curso de treinadores por incentivo de um amigo, Paulo Vilela, e a experiência tem sido “muito positiva e enriquecedora”, como destacou.

Um dos objectivos de Ricardo Pinto desde que chegou à Academia de Ciclismo já está a ser concretizado, captar jovens ciclistas de Bragança para a equipa e ajudá-los a crescer na modalidade, como tinha traçado em entrevista ao Nordeste em Agosto de 2022. “Depois da entrevista ao Jornal Nordeste e à Rádio Brigantia, conseguimos recrutar estres três jovens ciclistas. Para já está a correr bem. Além de crescerem como atletas estão a crescer como pessoas”, destacou Ricardo Pinto.

O treinador tem a seu cargo a formação de cadetes da Academia de Ciclismo de Paredes. São nove ciclistas no total, sendo que três são de Bragança.

Os atletas de Paredes e de Bragança estão separados por 180 quilómetros e os treinos com os nove elementos realizam-se, mais ou menos, de 15 em 15 dias. Nos restantes dias, os três brigantinos treinam na capital de distrito. “Cada um tem um plano individual, semanal, mesmo assim há treinos em conjunto em Bragança e Paredes. Eles treinam cinco vezes por semana. Há um compromisso muito grande da parte deles. Não fazem vida disto e os estudos estão sempre em primeiro lugar. Mas, há uma grande dedicação da parte deles”, contou o técnico.

Ricardo Pinto garante que a experiência como treinador nestes dois anos tem sido enriquecedora e que “tem sido uma aprendizagem constante”. O treinador acredita que é possível “recrutar mais atletas de Bragança”. “Focados e muito dedicados” é desta forma que Ricardo Pinto descreve o trabalho realizado pelos jovens ciclistas.

Eduardo Rodrigues tem 15 anos e é a primeira vez que faz parte de uma equipa de ciclismo. Já realizou duas provas, em Cantanhede e Paços de Ferreira, e não esconde a vontade de chegar ao ciclismo profissional. “Eu gostava de chegar a um nível profissional. Se não conseguir paciência, dedico-me à parte académica. Tenho alguns cursos em mente, estou no nono ano e ainda não decidi”.

O mesmo sonho é partilhado por Diogo Ramos, também de 15 anos. Ingressou na equipa em Setembro do ano passado e “a experiência está a ser muito interessante”.

Quanto a Martim Vara dá como exemplo de superação o brigantino Ricardo Vilela e inspira-se no conterrâneo. “É alguém que me faz pensar que é possível chegar longe no ciclismo mesmo estando em Bragança. Se ele conseguiu eu também consigo”, afirmou. “Ambição e foco” são as palavras usadas por Martim para alimentar a vontade de singrar no ciclismo.

Os três brigantinos preparam-se para a segunda etapa da Taça de Portugal de Cadetes – Apuramento Zona A. A prova está marcada para o dia 22 de Abril em Golães. No dia seguinte, participam no 19º Prémio ACR Roriz – Troféu Professor Matias, em Roriz, Barcelos.