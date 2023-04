Brigantinos somam segundo lugar por equipas na segunda etapa da Taça de Portugal de Cadetes

Foi um fim-de-semana de sensações distintas para os três brigantinos que integram a equipa de cadetes da Academia de Ciclismo de Paredes, orientada por Ricardo Pinto, também natural de Bragança.

Diogo Ramos, Eduardo Rodrigues e Martim Vara participaram, no sábado, na segunda etapa da Taça de Portugal de Cadetes, o Troféu José Martins, em Golães.

Eduardo Ramos conseguiu o 15º lugar na classificação geral, Martim Vara foi 28º e Diogo Ramos terminou na 53ª posição.

Por equipas, os três ciclistas contribuíram para o segundo lugar no pódio da Academia de Ciclismo de Paredes numa prova em que participou com oito corredores.

No dia seguinte, os brigantinos alinharam no Prémio ACR Roriz – Troféu Professor António Matias a contar para o Campeonato do Minho de Ciclismo.

Uma prova complicada devido à chuva e ao frio. A melhor classificação da Academia de paredes foi alcançada por Guilherme Ribeiro, terminou no terceiro lugar.

“Foi um fim-de-semana com duas corridas duras dificultadas pelo mau tempo. Contudo, foram duas provas de muita aprendizagem e de crescimento como equipa”, referiu o treinador, Ricardo Pinto.

Quanto aos ciclistas brigantinos, Eduardo Rodrigues terminou no 32º lugar e Martim Vara no 34º.