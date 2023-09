Bruno Souza reforça Mirandês e regressa aos relvados após paragem por lesão grave

Diz o ditado que depois da tempestade vem a bonança, assim é com a carreira de Bruno Souza.

O avançado brasileiro, de 26 anos, regressa em pleno aos relvados, após uma lesão grave que o afastou quase toda a época passada das quatro linhas.

Bruno Souza é um dos reforços do Grupo Desportivo Mirandês para a época 2023/2024 e regressa a um concelho que bem conhece, depois de em 2021/2022 ter vestido a camisola do G.D. Sendim, clube pelo qual conquistou uma Taça Distrital e foi decisivo ao marcar o golo da vitória frente ao G.D. Bragança.

Na temporada passada, o jogador canarinho ingressou no Vitória de Sernache, emblema da A.F. Castelo Branco, mas uma lesão no joelho logo numa fase inicial do campeonato viria a revelar um diagnóstico mais complicado. Uma rotura de ligamentos levou o jogador para a sala de operações. “Logo no início da época tive uma lesão no joelho esquerdo. Fiz a recuperação, voltei à equipa, consegui fazer quatro jogos com poucos minutos e sempre limitado. Tinha bastantes dores e no jogo com o Clube Académico do Fundão rompi os ligamentos e tive de passar por uma cirurgia em que passei pela reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma meniscectomia parcial interna”, recordou o avançado.

Foi um momento difícil para Bruno Souza e “o mais difícil” da carreira. “Chegar ao hospital para a cirurgia sem nenhum familiar, amigo ou colega foi complicado. Mas, Deus esteve comigo e está comigo em todos os momentos”.

Homem de fé e esperança, Bruno Souza nunca baixou os braços e iniciou o processo de recuperação, cumprindo todas as indicações médicas. Ainda concluiu a temporada no Vitória de Sernache, seguiu para o Porto, onde acompanhado de uma fisioterapeuta e um treinador pessoal deu seguimento ao plano de recuperação.

Já preparado para regressar aos relvados recebeu a proposta do G.D. Mirandês. “O mister Forneiro contactou-me, pois já me tinha treinado e conhece-me. Voltei a viver em Sendim, onde trabalho e consigo conciliar com o futebol”.

Bruno Souza está ansioso para voltar a competir. O jogador quer dar o máximo no Mirandês e tem a expectativa de dar o salto para outro patamar. “Quero voltar a um jogo oficial e sentir aquele frio na barriga de todos os jogos. Quero lutar por títulos e individuais. Pessoalmente, o meu objectivo é voltar em grande e, quem sabe, dar o salto, no final da época”, concluiu.

Bruno Souza chegou a Portugal, ainda júnior, em 2015 para jogar no SL Marinha, da Marinha Grande.

No distrito de Bragança representou o Grupo Desportivo de Sendim nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022. O avançado regressa esta época para vestir a camisola do Grupo Desportivo Mirandês.