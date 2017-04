Budo Gym com nove estreias no WAC 2017

São nove os jovens brigantinos que vão participar no World All Styles Championship em representação do Budo Gym. Trata-se da maior competição de artes marciais e desportos de combate que começa na sexta-feira, nas Caldas da Rainha, e termina no domingo.

Francisco Assis vai competir em Combate (Rumble e Light K) e Formas de Punhos tal como Bruno Rodrigues, Diogo Rodrigues, Daniel Gonçalves e Margarida Moreira.

Gonçalo Rodrigues estreia-se em Combate (Rumble e Light K) e Yanick Afonso em Light K e Chinese Boxing. Já António Cristóvão e Ivo Moreira combatem apenas em Light K.

As expectativas são moderadas pelo facto de ser a estreia dos jovens lutadores na prova mundial. “Vão estar atletas de todo o mundo, cerca de seis mil, e a competitividade é elevada. A nossa equipa é formada por atletas ainda principiantes. Vamos ver o que dá”, referiu Paulo Neiva, responsável do Budo Gym.

Em 2016, o World All Styles Championship reuniu cerca de 5000 atletas de mais de 50 países, um número que deverá ser superado este ano.

Além da vertente competitiva, a organização aposta na formação com seminários orientados por alguns dos melhores mestres das artes marciais do mundo e na Feira Internacional de Cultura e de Desporto.