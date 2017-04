Budo Gym conquista dois títulos mundiais

Daniel Gonçalves é campeão do mundo de Formas e Punhos. O atleta do Budo Gym, de apenas 11 anos, conseguiu o feito no passado fim-de-semana, nas Caldas da Rainha, no World All Styles Championship.

Foi a estreia do atleta brigantino em competição que arrecadou ainda o terceiro lugar em Rumble.

Na bagagem de regresso a Bragança coube ainda mais um título mundial. Este foi conquistado por Yannick Afonso em Chinese Boxing.

Da comitiva composta por nove atletas destaque ainda para os terceiros lugares de Bruno Rodrigues e Diogo Rodrigues em Rumble.

Uma prestação “positiva” segundo Paulo Neiva. “Para quem treina apenas há seis meses não está mal. Foi uma experiência muito positiva para todos e logo num mundial”, disse o responsável do Budo Gym.

O World All Styles Championship começou na passada sexta-feira e terminou no domingo. Trata-se da maior competição de artes marciais e desportos de combate que reuniu perto seis mil atletas de mais de 50 países.