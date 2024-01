CA Macedo de Cavaleiros carimba vitória frente ao Vila Flor SC

A partida da jornada 10 do Campeonato Distrital de Bragança entre o Vila Flor SC e o CA Macedo de Cavaleiros, terminou na quarta-feira, com o triunfo da formação macedense, por 0-3, no Estádio Municipal de Vila Flor.

O jogo tinha sido em interrompido em dois momentos, no passado dia 17 de Dezembro foi adiado e no dia 19 de Dezembro de 2023, foi abandonado aos 75 minutos devido à má visibilidade causada pelo nevoeiro.

O último quarto de hora foi jogado ontem e a formação de Macedo de Cavaleiros que já vencia por 1-0, com golo de Quiñones, carimbou a vitória com golos de Martim Frutuoso e Mantorras.

O CA Macedo de Cavaleiros mantém a sexta posição com 17 pontos, enquanto o Vila Flor SC ocupa o décimo lugar com 7 pontos.

Na próxima ronda, que se realiza no domingo, às 15h00, o Macedo de Cavaleiros recebe o Minas de Argozelo e o Vila Flor SC visita o Rebordelo.

Foto: Rádio Onda Livre