C.A. Macedo de Cavaleiros em peso nos convocados para o mundial de corrida de montanha

Rui Muga, José Carvalho, Carlos Lopes e Pedro Rodrigues, atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros, estão convocados para o Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha, que se realiza no próximo mês de Junho, entre os dias 6 e 10, na Áustria.

Muga, que vai competir no sistema UpHill, sempre a subir, destaca o facto de a selecção nacional ser formada na maioria por atletas do Macedo de Cavaleiros. “É um facto de realçar um clube que tem dois ou três anos, em termos de atletismo, e ter quatro atletas na selecção faz com que a federação olhe para nós com outros olhos. Há que dar também os parabéns à Associação de Atletismo de Bragança que tem trabalhado para isso”.

O tricampeão nacional de corrida de montanha não aponta para lugares na classificação, quer a nível individual quer colectivo, mas acredita numa boa prestação de Portugal. “Penso que é uma boa selecção bastante forte. Vamos dar o nosso melhor e lutar por uma boa classificação. Não vamos estar a definir uma classificação pois é um mundial, com os melhores do mundo”.

Rui Muga sagrou-se tricampeão nacional de corrida de montanha, no domingo, em Castro Daire. A nível colectivo, o C.A. Macedo de Cavaleiros revalidou o título nacional.

A selecção nacional de corrida de montanha conta ainda com Eduardo Pestana, Marcelo Gonçalves, Paulo Gomes, Paulo Macedo e Joana Soares.

O Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha realiza-se entre os dias 6 e 10 de Junho deste ano, na Áustria.