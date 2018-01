CAB carimba passaporte para o nacional de juvenis

As brigantinas concluíram esta fase no terceiro lugar e iniciam o para o nacional no dia 10 de Fevereiro.

“Desconheço os próximos adversários mas agora há que trabalhar ainda mais para estar o melhor possível”, referiu Pedro Jacinto, treinador do CAB.

Quanto à formação de juniores terminou o Inter-Regional da Associação de Voleibol de Viseu também no terceiro lugar.

De realçar o crescimento do voleibol na cidade de Bragança, o CAB conta já com 40 atletas federadas.