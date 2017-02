CAB e SCM com expectativas moderadas

O sorteio realizou-se na passada terça-feira e ditou que a equipa brigantina defronta o SC Espinho na jornada inaugural da série A, que está marcada para domingo, e na série B as mirandelenses jogam com o Porto Vólei.

Apesar das dificuldades que são esperadas Pedro Jacinto, técnico do CAB, mostra-se optimista. É que as brigantinas conseguem melhores prestações quando defrontam adversárias teoricamente mais fortes. “Nós jogamos muito melhor com equipas que praticam bom voleibol do que com equipas que tenham um jogo mais morto, como se costuma dizer na gíria”. “Pensar jogo a jogo” é o objectivo da equipa sem criar muitas expectativas.

Esta será a quarta participação do CAB nos nacionais de voleibol, a primeira em juvenis.

Quanto ao S.C. Mirandela integra o grupo B e defronta o Porto Vólei na primeira jornada, marcada para domingo.

Trata-se de “uma nova realidade” competitiva para as mirandelenses, segundo o técnico, Ari Neiva. As mirandelenses prometem trabalho e dedicação. “Iremos disputar cada partida e cada ponto como se fossem os últimos e, eventualmente, causar alguma surpresa”, prometeu Ari Neiva.